Тренер норвежцев похвалил Клебо за универсализм

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум признался, что считает лидера общего зачёта Кубка мира Йоханнеса Клебо универсальным лыжником.

«На мой взгляд, Клебо был универсальным и разносторонним лыжником уже много лет. Необязательно побеждать во всех соревнованиях на всех дистанциях. Но статус лидера общего зачёта указывает на универсализм.



Второе место Клебо на 15-километровой гонке — отличный результат. Это было действительно впечатляюще», — цитирует тренера VG.



Напомним, Клебо не попал в состав сборной Норвегии на спринтерский этап в Дрездене (Германия). Спортсмен во время Рождества будет готовиться в Давосе (Швейцария).

Ранее Носсум отметил, что в сборной Норвегии обязательно появится лыжник, который превзойдёт Клебо.