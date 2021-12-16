Тренер норвежцев похвалил Клебо за универсализм
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум признался, что считает лидера общего зачёта Кубка мира Йоханнеса Клебо универсальным лыжником.
«На мой взгляд, Клебо был универсальным и разносторонним лыжником уже много лет. Необязательно побеждать во всех соревнованиях на всех дистанциях. Но статус лидера общего зачёта указывает на универсализм.
Второе место Клебо на 15-километровой гонке — отличный результат. Это было действительно впечатляюще», — цитирует тренера VG.
Напомним, Клебо не попал в состав сборной Норвегии на спринтерский этап в Дрездене (Германия). Спортсмен во время Рождества будет готовиться в Давосе (Швейцария).
Ранее Носсум отметил, что в сборной Норвегии обязательно появится лыжник, который превзойдёт Клебо.
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