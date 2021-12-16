Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тренер норвежцев похвалил Клебо за универсализм

Тренер норвежцев похвалил Клебо за универсализм
Комментарии

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум признался, что считает лидера общего зачёта Кубка мира Йоханнеса Клебо универсальным лыжником.

«На мой взгляд, Клебо был универсальным и разносторонним лыжником уже много лет. Необязательно побеждать во всех соревнованиях на всех дистанциях. Но статус лидера общего зачёта указывает на универсализм.

Второе место Клебо на 15-километровой гонке — отличный результат. Это было действительно впечатляюще», — цитирует тренера VG.

Напомним, Клебо не попал в состав сборной Норвегии на спринтерский этап в Дрездене (Германия). Спортсмен во время Рождества будет готовиться в Давосе (Швейцария).

Ранее Носсум отметил, что в сборной Норвегии обязательно появится лыжник, который превзойдёт Клебо.

Новость по теме
Тренер сборной Норвегии предупредил Йоханнеса Клебо о появлении более быстрого лыжника
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021