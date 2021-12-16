Вероника Степанова: ушла за новыми идеями
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20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала свежую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке спортсменка, по её словам, «ушла за новыми идеями».
«Ушла за новыми идеями. Далеко не уходите, скоро вернусь», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Вероники Степановой.
После трёх этапов сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, на счету которой 65 очков, занимает 27-е место в общем зачёте. Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).
Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.
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