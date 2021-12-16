Вероника Степанова: ушла за новыми идеями

20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала свежую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке спортсменка, по её словам, «ушла за новыми идеями».

«Ушла за новыми идеями. Далеко не уходите, скоро вернусь», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Вероники Степановой.

После трёх этапов сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, на счету которой 65 очков, занимает 27-е место в общем зачёте. Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.