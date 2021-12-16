Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене пройдёт без зрителей

В связи с ситуацией с коронавирусом этап Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) будет проходить без зрителей, сообщает Langd.se.



Национальные и региональные ограничения вынудили FIS запретить посещение соревнований.

«Мы сожалеем в связи с этим решением, но принимаем ограничительные меры. В то же время мы по-прежнему нацелены на то, чтобы дать участникам возможность окунуться в атмосферу профессиональных соревнований. Гонки будут транслироваться на аудиторию, превышающую 50 млн человек», — сказала представитель оргкомитета Даниэла Мёкель.



Ранее организаторы многодневки «Тур де Ски» сообщили, что этапы в Оберстдорфе (Германия) также пройдут без зрителей. Соревнования там будут проводиться 31 декабря и 1 января.