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Йохауг: Степанова мне очень нравится, у неё есть всё, чтобы стать звездой

Йохауг: Степанова мне очень нравится, у неё есть всё, чтобы стать звездой
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась мнением о россиянке Веронике Степановой. Норвежка призналась, что ей нравится соперница из России.

«Очень приятно видеть, как она развивается. Она ещё молодая, всё в её руках. У неё есть всё, чтобы стать звездой. Вероника мне очень нравится, она улыбчивая. Не понимаю, почему она может кому-то не нравиться», — сказала Йохауг в эфире «Матч ТВ».

После трёх этапов сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, на счету которой 65 очков, занимает 27-е место в общем зачёте. Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).

Ранее Степанова говорила, что не избегает общения с иностранками. Спортсменка признавалась, что у неё нет языкового барьера.

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