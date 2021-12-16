Йохауг: Степанова мне очень нравится, у неё есть всё, чтобы стать звездой

Норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась мнением о россиянке Веронике Степановой. Норвежка призналась, что ей нравится соперница из России.



«Очень приятно видеть, как она развивается. Она ещё молодая, всё в её руках. У неё есть всё, чтобы стать звездой. Вероника мне очень нравится, она улыбчивая. Не понимаю, почему она может кому-то не нравиться», — сказала Йохауг в эфире «Матч ТВ».



После трёх этапов сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, на счету которой 65 очков, занимает 27-е место в общем зачёте. Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).



Ранее Степанова говорила, что не избегает общения с иностранками. Спортсменка признавалась, что у неё нет языкового барьера.