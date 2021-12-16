Степанова: для меня соперницы — не норвежки, а биатлонистки и звёзды шоу-бизнеса

20-летняя российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала резонансный пост в социальных сетях. После победы в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере она заявила, что россиянки проиграли эстафету биатлонисткам. Степанова посетовала на низкие рейтинги лыжных гонок, которые значительно уступают биатлонным трансляциям.



«Пост по поводу рейтингов в биатлоне? Это обидно, но я стараюсь сделать всё, чтобы исправить эту ситуацию. Для меня соперницы — не норвежки и шведки, а биатлонистки. А если брать больше — звёзды шоу-бизнеса, тиктокеры. Мы боремся за внимание аудитории.



Смотрю ли биатлон? Последние два года нет, сейчас нет интереса. Может, потому, что всю себя посвятила лыжным гонкам, этой карьере», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

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