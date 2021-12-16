Вероника Степанова: понимаю, что моя Олимпиада — в 2026 году

Российская лыжница Вероника Степанова призналась, что для неё важнейшим соревнованием станут Олимпийские игры 2026 года. 20-летняя спортсменка в нынешнем сезоне успешно выступает на Кубке мира. В составе российской команды она выиграла эстафету в Лиллехаммере (Норвегия). Позднее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Степанова будет включена в состав команды на ОИ-2022.



«Кто-то говорит, что меня слишком много, что я себе позволяю. Но мои интервью же не от меня зависят. Люди сами выбирают, читать или нет.



Сейчас я понимаю, что моя Олимпиада — в 2026 году. Понимаю, что меня никто не торопит. Всё будет постепенно. Я умею ждать, надеюсь, что зрители тоже умеют ждать. Я придерживаюсь мнения Елены Вяльбе, она руководитель и знает лучше, неоднократно убеждалась, что она всегда права», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».