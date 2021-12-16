Гайяр рассказал, как воспринял непопадание в сборную Франции на этап Кубка мира

Французский лыжник Жан-Марк Гайяр поделился мыслями по поводу своего отсутствия в составе сборной на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). На старте этого сезона двукратный призёр Олимпийских игр не поднимался выше 41-го места.
«Странно пропускать этап Кубка мира на старте сезона. Конечно, я бы предпочёл провести уик-энд в Давосе, это была цель на зиму. Но хочу сохранять позитив. Условия для катания на лыжах и солнце, появившееся в конце дня, — это счастье. Для меня это позитивный моральный импульс. Пожалуй, мне нравится тренироваться в таких условиях даже больше, чем соревноваться, когда 80% времени я недоволен гонками. У меня, пожалуй, осталась карта в рукаве — «Тур де Ски», и я хочу разыграть её как следует», — приводит слова Гайяра Ski Chrono.
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