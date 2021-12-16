Жуве оценил свою тактику в борьбе с Устюговым и Клебо в финале спринта

Французский лыжник Ришар Жуве прокомментировал итоги спринта на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Он занял третье место в финале, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо и россиянину Сергею Устюгову.
«И вновь я третий, но это всё равно неплохо. Нельзя утверждать, что это был мой лучший день с начала сезона. Я подходил к спринту в не лучшем расположении духа, но приободрился после того, как стал четвёртым в прологе. Это был неплохой результат, несмотря на боли в животе, которые меня мучили в последние несколько дней. К счастью, физиотерапевты поработали хорошо и у меня всё пришло в норму.
Задумывал ли я начать финал последним? Это была не тактика, а ошибка! Рассчитывал сразу пойти впереди, но провалил старт. Поэтому шёл сзади, пытаясь сохранить силы, насколько это возможно. Но в какой-то момент оказался далековато, даже немного испугался в конце круга. Хорошо включился, чтобы занять выгодную позицию в борьбе на финише.
Не думаю, что это стоило мне более высокого места на подиуме. Если бы я изначально был в лучшем положении, гонка необязательно сложилась бы для меня лучше. Единственное разочарование в том, что каждый раз у меня остаются сожаления о тактике. Но я всё равно останусь доволен этим подиумом», — приводит слова Жуве Ski Chrono.
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