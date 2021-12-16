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Шестой номер Кубка мира Жуве объяснил свой прогресс

Шестой номер Кубка мира Жуве объяснил свой прогресс
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Французский лыжник Ришар Жуве объяснил свои высокие результаты на старте сезона. Он занимает шестое место в общем зачёте Кубка мира, и в его активе два подиума. Сезон-2020/2021 он завершил на 27-м месте.

«В этом сезоне я в хорошей форме, прилично прибавил. Подхожу к гонкам без боязни других, с желанием получить удовольствие на лыжах, покататься, пройти быстро. Это приносит большое удовлетворение. Кроме того, думаю, я стал восстанавливаться лучше, чем раньше. С этим у меня возникали проблемы в прошлом. Чувствую себя лучше подготовленным технически, ощущаю больше силы. Мне лучше даётся постановка лыж. Это то, над чем мы пытаемся работать с тренером. В нынешнем сезоне я нащупал хорошую технику, и это даёт мне хорошие перспективы», — приводит слова Жуве Ski Chrono.

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