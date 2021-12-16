Фендрих пропустит этап Кубка мира в Дрездене. В прошлом году она оттуда увезла два золота

Швейцарская лыжница Надине Фендрих пропустит четвёртый этап Кубка мира в Дрездене (Германия), сообщает Swiss-Ski.



26-летняя спортсменка входила в число фавориток спринтерских гонок, и она одержала двойную победу в Дрездене в прошлом сезоне. Однако Надине простудилась после этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария), поэтому не сможет выступать в ближайшие выходные.



Швейцарский лыжник Яник Рибли, недавно переболевший коронавирусом и почувствовавший дискомфорт после возвращения на трассу, также пропустит гонки в Дрездене.

Этап Кубка мира в Дрездене пройдёт 18 и 19 декабря. В программе индивидуальный спринт свободным стилем и командный спринт. Это последний этап перед новогодней многодневкой «Тур де Ски».