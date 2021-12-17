Объявлены списки команд Visma Ski Classics. Заявлены Йохауг, Бьорген, Вылегжанин и Сундбю

Марафонская серия Visma Ski Classics объявила составы команд перед стартом нового сезона. Уже в субботу, 18 декабря, пройдёт первый этап соревнований — командная гонка в Швеции (Орса Грёнклитт). А 19 декабря там же состоится индивидуальная гонка на 43 км.
Всего заявлены 35 команд, в том числе «Русская зима». В эту команду входят трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр — 2014 Максим Вылегжанин, горный король прошлого сезона Ермил Вокуев, а также Алексей Шемякин, Александр Гребенько, Андрей Кузнецов, Ольга Царёва, Дина Некрасова и Елизавета Шалабода.
Среди участников других команд следует отметить Марит Бьорген, Мартина Йонсруда Сундбю, Эмиля Перссона, Лину Корсгрен. Кроме того, в некоторых гонках сезона должны выступить Терезе Йохауг, Йенс Бурман и Оскар Свенссон.
- 17 декабря 2021
-
00:18
- 16 декабря 2021
-
23:24
-
23:17
-
22:21
-
21:41
-
15:20
-
14:53
-
14:49
-
13:47
-
13:25
-
12:33
-
12:00
-
11:20
-
10:59
-
00:57
-
00:02
- 15 декабря 2021
-
23:00
-
22:17
-
22:01
-
18:59
-
18:37
-
15:46
-
14:23
-
13:25
-
13:14
-
13:06
-
12:20
-
12:00
-
11:23
-
11:23
-
09:58
-
07:41
- 14 декабря 2021
-
22:12
-
21:49
-
20:22