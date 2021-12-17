Объявлены списки команд Visma Ski Classics. Заявлены Йохауг, Бьорген, Вылегжанин и Сундбю

Марафонская серия Visma Ski Classics объявила составы команд перед стартом нового сезона. Уже в субботу, 18 декабря, пройдёт первый этап соревнований — командная гонка в Швеции (Орса Грёнклитт). А 19 декабря там же состоится индивидуальная гонка на 43 км.



Всего заявлены 35 команд, в том числе «Русская зима». В эту команду входят трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр — 2014 Максим Вылегжанин, горный король прошлого сезона Ермил Вокуев, а также Алексей Шемякин, Александр Гребенько, Андрей Кузнецов, Ольга Царёва, Дина Некрасова и Елизавета Шалабода.



Среди участников других команд следует отметить Марит Бьорген, Мартина Йонсруда Сундбю, Эмиля Перссона, Лину Корсгрен. Кроме того, в некоторых гонках сезона должны выступить Терезе Йохауг, Йенс Бурман и Оскар Свенссон.