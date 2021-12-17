Александр Большунов не был изолирован от сборной России, несмотря на болезнь

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лидер мужской национальной команды Александр Большунов готов выступить на этапе Кубка мира в Дрездене. По словам Бородавко, Большунов, у которого были проблемы со здоровьем на предыдущем этапе в Давосе, не был изолирован от команды и тренировался в общей группе.
«Самочувствие у Большунова нормальное, готовится принять старт в Дрездене. Он находился в общей группе, подозрений на коронавирус не было», — рассказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов лишь дважды побывал на подиуме, став третьим в гонке с раздельным стартом, а затем в отсутствие норвежских лыжников выиграв гонку преследования на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). В минувшие выходные Александр не вышел на старт спринта в Давосе (Швейцария), а в индивидуальной гонке занял лишь 12-е место.
Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.
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