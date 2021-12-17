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Александр Большунов не был изолирован от сборной России, несмотря на болезнь

Александр Большунов не был изолирован от сборной России, несмотря на болезнь
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лидер мужской национальной команды Александр Большунов готов выступить на этапе Кубка мира в Дрездене. По словам Бородавко, Большунов, у которого были проблемы со здоровьем на предыдущем этапе в Давосе, не был изолирован от команды и тренировался в общей группе.

«Самочувствие у Большунова нормальное, готовится принять старт в Дрездене. Он находился в общей группе, подозрений на коронавирус не было», — рассказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов лишь дважды побывал на подиуме, став третьим в гонке с раздельным стартом, а затем в отсутствие норвежских лыжников выиграв гонку преследования на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). В минувшие выходные Александр не вышел на старт спринта в Давосе (Швейцария), а в индивидуальной гонке занял лишь 12-е место.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.

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