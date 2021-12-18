Кто выиграет лыжный спринт на этапе Кубка мира в Дрездене в отсутствие Йоханнеса Клебо?

13 декабря сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на спринтерский этап Кубка мира, который пройдёт в Дрездене (Германия). Соревнования будут проходить 18-19 декабря.

В состав мужской сборной не были включены трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

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Напомним, полностью состав норвежцев выглядит следующим образом: Финн Хоген Крог, Томас Хёлланд Ларсен, Эвен Нортуг, Хокон Сконес, Синдре Скар, Ховард Тёугбёль.

Отметим, что в состав женской сборной Норвегии не вошла Терезе Йохауг. Ранее она заявила, что возьмёт длительную паузу, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм в Пекине.