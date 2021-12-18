Мацокина узнала соперниц в 1/4 финала спринта в Дрездене
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Российская лыжница Христина Мацокина преодолела квалификацию в спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Она заняла 30-ю позицию — последнюю, необходимую для прохода в четвертьфинальную стадию.
Мацокина выступит в первом четвертьфинале. Её соперницами будут Анамария Лампич (Словения), Хэйли Свилбур (США), Кристине Ставос Скистад (Норвегия), Анне Винклер (Германия) и Алина Майер (Швейцария).
Четвертьфинальные заезды у женщин стартуют в 13:30 по московскому времени. Финал спринта запланирован на 14:55 по московскому времени.
Напомним, в топ-30 оказалась только одна российская лыжница Христина Мацокина. Наталья Непряева (36-я), Анастасия Фалеева (51-я) и Анна Грухвина (57-я) не сумели пройти квалификацию.
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