Александр Большунов сенсационно не прошёл квалификацию спринта на этапе КМ в Дрездене

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов сенсационно не сумел пройти спринтерскую квалификацию на четвёртом этапе Кубка мира – 2021/2022 в Дрездене (Германия). Он уступил лидеру более шести секунд.

Напомним, Большунов испытывал проблемы со здоровьем на прошедшем этапе в Давосе (Швейцария).

Отметим, что лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.