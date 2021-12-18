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Александр Большунов сенсационно не прошёл квалификацию спринта на этапе КМ в Дрездене

Александр Большунов сенсационно не прошёл квалификацию спринта на этапе КМ в Дрездене
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Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов сенсационно не сумел пройти спринтерскую квалификацию на четвёртом этапе Кубка мира – 2021/2022 в Дрездене (Германия). Он уступил лидеру более шести секунд.

Напомним, Большунов испытывал проблемы со здоровьем на прошедшем этапе в Давосе (Швейцария).

Отметим, что лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 4, Дрезден, Германия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
18 декабря 2021, суббота. 12:00 МСК
Идёт
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