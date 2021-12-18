Крянин – о Большунове: значит, Саша не готов. Может быть, всё ещё плохо себя чувствует

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин отреагировал на 31-е место Александра Большунова в квалификации спринта на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.
«Трасса специфическая, да и к самому этапу я отношусь спокойно: нет подъёмов, к ней не надо приспосабливаться. Значит, Саша сейчас не готов, немного не повезло. Может быть, всё ещё плохо себя чувствует. А так в Дрездене сейчас очень много молодых и резких ребят», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов сенсационно не прошёл спринтерскую квалификацию на четвёртом этапе Кубка мира – 2021/2022 в Дрездене (Германия). Он уступил лидеру, норвежцу Ховарду Солосу Тёугбёлю более шести секунд и занял 31-е место. По ходу прохождения дистанции Большунов допустил ошибку и чуть не упал.
Напомним, Большунов испытывал проблемы со здоровьем на прошедшем этапе в Давосе (Швейцария).
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