Александр Большунов во второй раз в карьере на КМ не сумел преодолеть квалификацию спринта

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов лишь во второй раз в карьере на Кубке мира не сумел выйти в основной раунд спринта, то есть оказался ниже 30-го места в прологе.

Ранее Большунов не сумел квалифицироваться в четвертьфинал спринта на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Он уступил лидеру, норвежцу Ховарду Солосу Тёугбёлю более шести секунд и занял 31-е место.

Подобное произошло в сезоне – 2020/2021, на шестом этапе КМ в Фалуне (Швеция). Большунов занял 46-е место в квалификации спринта, уступив норвежцу Эрику Вальнесу более 11 секунд.

Отметим, что лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.