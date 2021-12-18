Александр Большунов во второй раз в карьере на КМ не сумел преодолеть квалификацию спринта

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов лишь во второй раз в карьере на Кубке мира не сумел выйти в основной раунд спринта, то есть оказался ниже 30-го места в прологе.
Ранее Большунов не сумел квалифицироваться в четвертьфинал спринта на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Он уступил лидеру, норвежцу Ховарду Солосу Тёугбёлю более шести секунд и занял 31-е место.
Подобное произошло в сезоне – 2020/2021, на шестом этапе КМ в Фалуне (Швеция). Большунов занял 46-е место в квалификации спринта, уступив норвежцу Эрику Вальнесу более 11 секунд.
Отметим, что лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.
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