Мацокина не смогла пройти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

Российская лыжница Христина Мацокина не смогла выйти в полуфинальную стадию спринта на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.

В первом четвертьфинале она заняла шестое место, уступив лидеру заезда Анамарии Лампич из Словении 0,62 секунды. Помимо Лампич соперницами Христины были Хэйли Свилбур (США), Кристине Ставос Скистад (Норвегия), Анне Винклер (Германия) и Алина Майер (Швейцария).

Напомним, Христина Мацокина оказалась единственной российской лыжницей в четвертифинале спринте в Дрездене. Наталья Непряева (36-я), Анастасия Фалеева (51-я) и Анна Грухвина (57-я) пройти квалификацию не сумели.

В 14:00 мск стартуют мужские спринтерские четвертьфиналы. В них выступят россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев.