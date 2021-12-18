Мацокина не смогла пройти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене
Поделиться
Российская лыжница Христина Мацокина не смогла выйти в полуфинальную стадию спринта на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.
В первом четвертьфинале она заняла шестое место, уступив лидеру заезда Анамарии Лампич из Словении 0,62 секунды. Помимо Лампич соперницами Христины были Хэйли Свилбур (США), Кристине Ставос Скистад (Норвегия), Анне Винклер (Германия) и Алина Майер (Швейцария).
Напомним, Христина Мацокина оказалась единственной российской лыжницей в четвертифинале спринте в Дрездене. Наталья Непряева (36-я), Анастасия Фалеева (51-я) и Анна Грухвина (57-я) пройти квалификацию не сумели.
В 14:00 мск стартуют мужские спринтерские четвертьфиналы. В них выступят россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев.
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
14:14
-
14:07
-
14:02
-
13:59
-
13:47
-
13:39
-
13:38
-
13:33
-
13:27
-
13:24
-
13:24
-
13:06
-
13:02
-
12:42
-
12:37
-
12:01
-
11:44
-
09:00
-
08:30
- 17 декабря 2021
-
21:35
-
21:10
-
15:58
-
15:11
-
15:06
-
15:00
-
12:43
-
10:01
-
10:00
-
00:18
- 16 декабря 2021
-
23:24
-
23:17
-
22:21
-
21:41
-
15:20
-
14:53
Партнерский контент