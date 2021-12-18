Что значит провал Александра Большунова в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене?

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов сенсационно не прошёл спринтерскую квалификацию на четвёртом этапе Кубка мира – 2021/2022 в Дрездене (Германия). Он уступил лидеру, норвежцу Ховарду Солосу Тёугбёлю, более шести секунд и занял 31-е место. По ходу прохождения дистанции Большунов допустил ошибку и чуть не упал.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Что значит провал Большунова в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене?».
В четвертьфинальные раунды спринта в Дрездене квалифицировались лишь два россиянина — Александр Терентьев и Глеб Ретивых.
Отметим, что лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.
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