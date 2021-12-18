Итальянка финишировала в шпагате и за счёт этого пробилась в полуфинал спринта в Дрездене

Итальянская лыжница Грета Лорен финишировала на второй позиции в своём четвертьфинале спринта в немецком Дрездене. Спортсменке удалось это благодаря шпагату, который она растянула перед финишной чертой. Это позволило Лорен пробиться в полуфинал спринта, уступив лишь победителю второго четвертьфинала Майе Дальквист 0,83 секунды.

Лорен на 0,03 секунды опередила норвежку Юлье Мюре, которая пришла к финишу третьей.

Отметим, что после финишного шпагата Грета Лорен долго не могла встать, а затем стала прихрамывать.

Напомним, единственная представительница России в четвертьфинале Христина Мацокина не смогла выйти в полуфинальную стадию спринта на этапе Кубка мира в немецком Дрездене. Она уступила лидеру своего заедза, словенке Анамарии Лампич 0,62 секунды.