Сундлинг прокомментировала победу в квалификации спринта. 10 дней назад ей сняли гипс

Чемпионка мира в спринте шведская лыжница Йонна Сундлинг прокомментировала победу в квалификации спринта на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
Отметим, что 10 дней назад ей сняли гипс. В середине ноября во время открытия сезона в Елливаре Сундлинг повредила левую руку.
«Это было весело! Вот как всё начинается заново! Теперь главное перезагрузиться», — приводит слова Сундлинг Expressen.
Другая шведская лыжница Йенни Солин похвалила партнёршу: «Это здорово. Выбыть на несколько недель, но вернуться и выиграть квалификацию — это круто».
Отметим, что в четвертьфинальный раунд спринта в Дрездене пробилась только одна российская лыжница — Христина Мацокина. В финишном протоколе она оказалась на 30-й позиции. Другие россиянки Наталья Непряева (36-я), Анастасия Фалеева (51-я) и Анна Грухвина (57-я) не сумели пройти квалификацию.
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