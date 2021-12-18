В четвертьфинальном забеге спринта в Дрездене случился завал с участием трёх лыжниц

В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам проходят четвертьфинальные спринтерские забеги у женщин.

По ходу третьего забега произошёл завал. В него попали немка Софи Крель, швейцарка Лаурин ван дер Графф и норвежка Магни Смедос. Вся тройка не сумела пробиться в полуфинал. Забег выиграла шведка Йонна Сундлинг, которой сняли гипс с руки 10 дней назад.

Ранее российская лыжница Христина Мацокина не смогла выйти в полуфинальную стадию спринта в Дрездене, она принимала участие в первом забеге, где стала шестой. Напомним, Мацокина оказалась единственной российской лыжницей в топ-30. Наталья Непряева (36-я), Анастасия Фалеева (51-я) и Анна Грухвина (57-я) пройти квалификацию не сумели.