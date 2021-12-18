Мацокина — о 6-м месте в 1/4 спринта: мне стыдно за такое выступление. Это хуже, чем плохо

Российская лыжница Христина Мацокина прокомментировала свой результат в четвертьфинальной стадии спринта в Дрездене (Германия).

«Больше расстроена, чем измотана. Мне стыдно за такое выступление. Это хуже, чем плохо. Это быстрый городской спринт, к такой трассе нужно привыкать, а у нас было всего 25 минут. Но все в одинаковых условиях. Я не считаю, что такую гонку нужно убирать из календаря Кубка мира, подобные городские старты разбавляют рутину других гонок», — сказала Мацокина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Христина Мацокина оказалась единственной российской лыжницей в четвертьфинале спринта в Дрездене. Наталья Непряева (36-я), Анастасия Фалеева (51-я) и Анна Грухвина (57-я) пройти квалификацию не сумели.