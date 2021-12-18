Черни и Ритчи попали в завал в 1/4 финала спринта на Кубке мира. Канадец остался без лыжи

Чешский лыжник Ондржей Черни и канадский спринтер Грэм Ритчи попали в завал во время четвертьфинальной гонки в немецком Дрездене. На одном из поворотов скоростной лыжной трассы спортсмены не смогли удержать равновесие и упали.
Из-за этого Черни и Ритчи не смогли пройти в полуфинальную стадию спринта этапа Кубка мира. Канадский спортсмен финишировал с одной лыжей.
Этап Кубка мира. Дрезден, Германия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль.
1/4 финала. Забег 5
1. Йовиан Хедигер (Швейцария) — 2:20,53
2. Финн Хоген Крог (Норвегия) +0,32
3. Ян Пехоушек (Чехия) +0,54
4. Людек Шеллер (Чехия) +1,29
5. Ондржей Черни (Чехия) +12,95
6. Грэм Ритчи (Канада) +46,10.
Отметим, от сборной России в четвертьфиналах участвовали лишь Александр Терентьев (8-е место в квалификации) и Глеб Ретивых (9-е место). Оба сумели квалифицироваться в полуфиналы.
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