Черни и Ритчи попали в завал в 1/4 финала спринта на Кубке мира. Канадец остался без лыжи

Чешский лыжник Ондржей Черни и канадский спринтер Грэм Ритчи попали в завал во время четвертьфинальной гонки в немецком Дрездене. На одном из поворотов скоростной лыжной трассы спортсмены не смогли удержать равновесие и упали.

Из-за этого Черни и Ритчи не смогли пройти в полуфинальную стадию спринта этапа Кубка мира. Канадский спортсмен финишировал с одной лыжей.

Этап Кубка мира. Дрезден, Германия

Мужчины. Спринт. Свободный стиль.

1/4 финала. Забег 5

1. Йовиан Хедигер (Швейцария) — 2:20,53

2. Финн Хоген Крог (Норвегия) +0,32

3. Ян Пехоушек (Чехия) +0,54

4. Людек Шеллер (Чехия) +1,29

5. Ондржей Черни (Чехия) +12,95

6. Грэм Ритчи (Канада) +46,10.

Отметим, от сборной России в четвертьфиналах участвовали лишь Александр Терентьев (8-е место в квалификации) и Глеб Ретивых (9-е место). Оба сумели квалифицироваться в полуфиналы.