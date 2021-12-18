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Шведка Дальквист выиграла спринт на этапе Кубка мира — 2021/2022 в 4-й раз подряд

Шведка Дальквист выиграла спринт на этапе Кубка мира — 2021/2022 в 4-й раз подряд
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В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира завершился женский спринт. Победительницей соревнований стала шведка Майя Дальквист. Второе место заняла её соотечественница Йонна Сундлинг. Тройку лучших замкнула Анамария Лампич из Словении.

Дальквист преодолела дистанцию за 2 минуты и 33 секунды. Сундлинг уступила ей 0,43 секунды. Отставание Лампич от победительницы составило 0,64 секунды.

Российские лыжницы не сумели выйти в финал турнира. Христина Мацокина выбыла на стадии четвертьфинала. Наталья Непряева, Анна Грухвина и Анастасия Фалеева не прошли квалификацию.

Лыжные гонки. Кубок мира. Дрезден (Германия). Спринт. Женщины

Майя Дальквист (Швеция) — 2.33,36
Йонна Сундлинг (Швеция) + 0,43
Анамария Лампич (Словения) + 0,64.

Отметим, что эта победа в спринте стала для Дальквист четвёртой подряд в нынешнем сезоне Кубка мира. Ранее спортсменка выигрывала золото спринтерской гонки в Руке, Лиллехаммере и Давосе.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 4, Дрезден, Германия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
18 декабря 2021, суббота. 14:55 МСК
Окончено
1
Майя Дальквист
Швеция
2:33.36
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.43
3
Анамария Лампич
Словения
+0.64
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