Норвежец Тёугбёль выиграл спринт на этапе КМ в Дрездене, россиянин Ретивых — 6-й

В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошёл финал мужского спринта. От России участие в нём принимал Глеб Ретивых. Он занял шестое место.

Победу в гонке одержал норвежец Ховард Солос Тёугбёль, вторым к финишу пришёл итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — француз Лука Шанава.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден

Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал

1. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 2.15,02

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание + 0,15 секунды

3. Лука Шанава (Франция) +0,68

4. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,22

5. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +2,01

6. Глеб Ретивых (Россия) +4,86.

Отметим, что действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», Александр Большунов сенсационно не сумел пробиться в четвертьфинал, став 31-м в квалификации. А нынешний лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.