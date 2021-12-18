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Норвежец Тёугбёль выиграл спринт на этапе КМ в Дрездене, россиянин Ретивых — 6-й

Норвежец Тёугбёль выиграл спринт на этапе КМ в Дрездене, россиянин Ретивых — 6-й
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В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошёл финал мужского спринта. От России участие в нём принимал Глеб Ретивых. Он занял шестое место.

Победу в гонке одержал норвежец Ховард Солос Тёугбёль, вторым к финишу пришёл итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — француз Лука Шанава.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден
Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал

1. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 2.15,02
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание + 0,15 секунды
3. Лука Шанава (Франция) +0,68
4. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,22
5. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +2,01
6. Глеб Ретивых (Россия) +4,86.

Отметим, что действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», Александр Большунов сенсационно не сумел пробиться в четвертьфинал, став 31-м в квалификации. А нынешний лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 4, Дрезден, Германия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
18 декабря 2021, суббота. 15:05 МСК
Окончено
1
Ховард Солос Тёугбёль
Норвегия
2:15.02
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.15
3
Лука Шанава
Франция
+0.68
Комментарии
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