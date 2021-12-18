Норвежец Тёугбёль выиграл спринт на этапе КМ в Дрездене, россиянин Ретивых — 6-й

В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошёл финал мужского спринта. От России участие в нём принимал Глеб Ретивых. Он занял шестое место.
Победу в гонке одержал норвежец Ховард Солос Тёугбёль, вторым к финишу пришёл итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — француз Лука Шанава.
Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден
Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал
1. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 2.15,02
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание + 0,15 секунды
3. Лука Шанава (Франция) +0,68
4. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,22
5. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +2,01
6. Глеб Ретивых (Россия) +4,86.
Отметим, что действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», Александр Большунов сенсационно не сумел пробиться в четвертьфинал, став 31-м в квалификации. А нынешний лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.
- 18 декабря 2021
-
15:42
-
15:37
-
15:17
-
15:07
-
15:02
-
14:51
-
14:44
-
14:32
-
14:29
-
14:14
-
14:07
-
14:02
-
13:59
-
13:47
-
13:39
-
13:38
-
13:33
-
13:27
-
13:24
-
13:24
-
13:06
-
13:02
-
12:42
-
12:37
-
12:01
-
11:44
-
09:00
-
08:30
- 17 декабря 2021
-
21:35
-
21:10
-
15:58
-
15:11
-
15:06
-
15:00
-
12:43