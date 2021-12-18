Мощный тройной фотофиниш с участием Ретивых в полуфинале спринта в Дрездене. Видео
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В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам проходили полуфинальные спринтерские забеги у мужчин. От сборной России в них участвовали лишь Александр Терентьев (8-е место в квалификации) и Глеб Ретивых (9-е место).
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Матч ТВ».
Россияне попали в один заезд. Терентьев занял в полуфинальной гонке четвёртое место, а Ретивых — третье. Глеб вышел в финал в роли лаки-лузера. Там он занял шестое место.
Победу в финальной спринтерской гонке одержал норвежец Ховард Солос Тёугбёль, вторым к финишу пришёл представитель Италии Федерико Пеллегрино, третьим — француз Лука Шанава.
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