Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«У меня был инсульт!» Сундлинг объяснила своё странное поведение в спринте

«У меня был инсульт!» Сундлинг объяснила своё странное поведение в спринте
Комментарии

Шведская лыжница Йонна Сундлинг объяснила, что случилось во время четвертьфинала спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Она шла первой и перед поворотом начала оборачиваться и резко тормозить. В итоге три спортсменки, бежавшие сзади, попали в завал.

«Я подумала, что пропустила поворот. На разминке трасса была чуть другой. Думала про себя: «Боже, куда я иду?» У меня был инсульт! Но потом оглянулась и увидела, что остальные идут за мной. Тогда подумала: «Кажется, я иду по правильному маршруту. Ну не могли же все ошибиться?» И вскоре я увидела поворот перед собой. Возможно, это немного сбило соперниц», — приводит слова Сундлинг Expressen.

Напомним, в Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира завершился женский спринт. Победительницей соревнований стала шведка Майя Дальквист. Второе место заняла её соотечественница Йонна Сундлинг. Тройку лучших замкнула Анамария Лампич из Словении.

Новость по теме
Шведка Дальквист выиграла спринт на этапе Кубка мира — 2021/2022 в 4-й раз подряд
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021