«У меня был инсульт!» Сундлинг объяснила своё странное поведение в спринте

Шведская лыжница Йонна Сундлинг объяснила, что случилось во время четвертьфинала спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Она шла первой и перед поворотом начала оборачиваться и резко тормозить. В итоге три спортсменки, бежавшие сзади, попали в завал.

«Я подумала, что пропустила поворот. На разминке трасса была чуть другой. Думала про себя: «Боже, куда я иду?» У меня был инсульт! Но потом оглянулась и увидела, что остальные идут за мной. Тогда подумала: «Кажется, я иду по правильному маршруту. Ну не могли же все ошибиться?» И вскоре я увидела поворот перед собой. Возможно, это немного сбило соперниц», — приводит слова Сундлинг Expressen.

Напомним, в Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира завершился женский спринт. Победительницей соревнований стала шведка Майя Дальквист. Второе место заняла её соотечественница Йонна Сундлинг. Тройку лучших замкнула Анамария Лампич из Словении.