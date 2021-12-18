Бородавко назвал причину неудачного выступления Большунова в спринте в Дрездене

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление россиян в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Александр Большунов сенсационно не сумел пройти квалификацию. Глеб Ретивых в финале стал шестым. Александр Терентьев выбыл на стадии полуфинала.

«Глеб показал свой класс и уровень, тут он постоянно выступает на достаточно высоком уровне и часто занимает призовые места. Больше расстраивает непопадание в финал Терентьева и непопадание в топ-30 Саши Большунова. Здесь надо разбираться, что повлияло на такое выступление. Может, что накануне приехали с гор и не успели адаптироваться.

Я поговорил с Большуновым, он сказал, что чувствовал себя не очень хорошо уже во время разминки. У него не было хороших ощущений», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.