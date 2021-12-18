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Александр Большунов и Глеб Ретивых примут участие в командном спринте в Дрездене

Александр Большунов и Глеб Ретивых примут участие в командном спринте в Дрездене
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал состав на командный спринт, который состоится в рамках этапа Кубка мира в Дрездене (Германия) завтра, 19 декабря.

«Завтра командный спринт, скорее всего, не будет стартовать Терентьев. В команде побегут Большунов и Ретивых», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сегодня в Дрездене состоялись спринтерские гонки. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов сенсационно не сумел пройти квалификацию. Александр Терентьев выбыл на стадии полуфинала. Глеб Ретивых в финале продемонстрировал шестой результат. Победителем спринта стал представитель Норвегии Ховард Солос Тёугбёль.

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