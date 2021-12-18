Дальквист подвела итоги очередного победного спринта на этапе Кубка мира

Шведская лыжница Майя Дальквист высказалась о финале спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

«Было очень весело, потому что гонка получилась плотной. Постоянно приходилось искать позицию на трассе. Думаю, это такая забавная особенность Дрездена.

Рада ли, что опередила в общем зачёте Кубка мира свою соседку по комнате (Фриду Карлссон)? Главное — это то, что кубок всё ещё у нас в комнате», — сказала Дальквист после гонки.

Напомним, сегодня, 18 декабря, в Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира завершился женский спринт. Победительницей соревнований стала шведка Майя Дальквист. Второе место заняла её соотечественница Йонна Сундлинг. Тройку лучших замкнула Анамария Лампич из Словении.

Дальквист преодолела дистанцию за 2 минуты и 33 секунды. Сундлинг уступила ей 0,43 секунды. Отставание Лампич от победительницы составило 0,64 секунды.