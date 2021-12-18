«Тупые и злые». Анфиса Резцова резко отреагировала на критику Александра Большунова
Поделиться
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова отреагировала на критику в адрес российского лыжника Александра Большунова.
«Сейчас немерено людей, которые критикуют Большунова. Они тупые и злые. Нельзя осуждать Сашу. Я за него, поддерживаю. Да, не получилось так, как должно было получиться. До Олимпиады ещё больше месяца… Все, как и сам Саша, всё прекрасно понимают. Знаю, что на Олимпиаде он будет супер. Большунов покажет и докажет нам всем. Саша — боец», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сегодня, 18 декабря, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» не сумел пройти квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:07
-
16:59
-
16:59
-
16:53
-
16:50
-
16:47
-
16:41
-
16:39
-
16:37
-
16:25
-
16:21
-
16:17
-
15:52
-
15:42
-
15:37
-
15:17
-
15:07
-
15:02
-
14:51
-
14:44
-
14:32
-
14:29
-
14:14
-
14:07
-
14:02
-
13:59
-
13:47
-
13:39
-
13:38
-
13:33
-
13:27
-
13:24
Партнерский контент