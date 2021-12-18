«Тупые и злые». Анфиса Резцова резко отреагировала на критику Александра Большунова

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова отреагировала на критику в адрес российского лыжника Александра Большунова.

«Сейчас немерено людей, которые критикуют Большунова. Они тупые и злые. Нельзя осуждать Сашу. Я за него, поддерживаю. Да, не получилось так, как должно было получиться. До Олимпиады ещё больше месяца… Все, как и сам Саша, всё прекрасно понимают. Знаю, что на Олимпиаде он будет супер. Большунов покажет и докажет нам всем. Саша — боец», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня, 18 декабря, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» не сумел пройти квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.