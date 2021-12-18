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Упавшая норвежка Смедос оценила странное поведение Сундлинг в спринте

Упавшая норвежка Смедос оценила странное поведение Сундлинг в спринте
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Норвежская лыжница Магни Смедос поделилась мнением о поведении шведки Йонны Сундлинг, которая во время четвертьфинала спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия) начала оборачиваться перед поворотом и спровоцировала массовый завал. В итоге Смедос, немка Софи Крель и швейцарка Лаурин ван дер Графф упали и не смогли побороться за выход в полуфинал.

«Не знаю, думала ли Сундлинг в тот момент, что поворот был раньше. Или она попыталась затормозить, чтобы связать группу. Или просто запуталась. В любом случае я старалась сохранять спокойствие. Мне очень хотелось догнать Сундлинг. Потом я наехала на чьи-то лыжи, мои лыжи сошлись, и я упала. Очень обидно, потому что я чувствовала в себе силы», — приводит слова Смедос Expressen.

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