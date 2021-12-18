Норвежец Тёугбёль: превзойти Пеллегрино и Шанава — мечта, воплотившаяся в реальность

Норвежский лыжник Ховард Солос Тёугбёль прокомментировал победу в коньковом спринте на четвёртом этапе Кубка мира, который проходит в Дрездене (Германия). Для Тёугбёля это первая победа в карьере на таком уровне. Вторым к финишу пришёл итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — француз Лука Шанава.
«Ощущения после первой победы в карьере весьма неплохие. Это цель, к которой я шёл всю свою жизнь. Добиться этого в Дрездене, на своеобразном шоу-спринте, очень весело. Горжусь собой сегодня.
Превзойти таких ребят, как Пеллегрино и Шанава, — мечта, воплотившаяся в реальность. Если попробовать посчитать, сколько у них подиумов и побед, я до таких чисел считать не умею. Ха-ха. Потрясающе, что мы вместе будем стоять на подиуме», — сказал Тёугбёль после гонки.
- 18 декабря 2021
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:07
-
16:59
-
16:59
-
16:53
-
16:50
-
16:47
-
16:41
-
16:39
-
16:37
-
16:25
-
16:21
-
16:17
-
15:52
-
15:42
-
15:37
-
15:17
-
15:07
-
15:02
-
14:51
-
14:44
-
14:32
-
14:29
-
14:14
-
14:07
-
14:02
-
13:59
-
13:47
-
13:39
-
13:38
-
13:33
-
13:27
-
13:24