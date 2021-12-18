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Норвежец Тёугбёль: превзойти Пеллегрино и Шанава — мечта, воплотившаяся в реальность

Норвежец Тёугбёль: превзойти Пеллегрино и Шанава — мечта, воплотившаяся в реальность
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Норвежский лыжник Ховард Солос Тёугбёль прокомментировал победу в коньковом спринте на четвёртом этапе Кубка мира, который проходит в Дрездене (Германия). Для Тёугбёля это первая победа в карьере на таком уровне. Вторым к финишу пришёл итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — француз Лука Шанава.

«Ощущения после первой победы в карьере весьма неплохие. Это цель, к которой я шёл всю свою жизнь. Добиться этого в Дрездене, на своеобразном шоу-спринте, очень весело. Горжусь собой сегодня.

Превзойти таких ребят, как Пеллегрино и Шанава, — мечта, воплотившаяся в реальность. Если попробовать посчитать, сколько у них подиумов и побед, я до таких чисел считать не умею. Ха-ха. Потрясающе, что мы вместе будем стоять на подиуме», — сказал Тёугбёль после гонки.

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