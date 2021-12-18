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Видеообзор финала мужского конькового спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

Видеообзор финала мужского конькового спринта на этапе Кубка мира в Дрездене
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В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялся финал мужского конькового спринта. Победу в гонке одержал норвежец Ховард Солос Тёугбёль, вторым к финишу пришёл итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — француз Лука Шанава. Для Тёугбеля это первая победа на Кубке мира.

Единственным россиянином, пробившимся в финал соревнований, стал Глеб Ретивых. В решающем забеге он занял шестое место.

Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на него принадлежат FIS.

Отметим, что действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов сенсационно не сумел пробиться в четвертьфинал, став 31-м в квалификации. А нынешний лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.

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