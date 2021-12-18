Ретивых: обычно получается в финале выбивать финиш, а сегодня терпел за ребятами

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал собственное выступление в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Ретивых показал лучший результат среди россиян, став шестым.



«Включиться сегодня не получается. Но знаю, что завтра будет намного лучше, потому что первый день всегда был тяжёлым. Обычно получается в финале выбивать финиш, а сегодня терпел за ребятами. Очень быстрый снег.



Шапку снял, чтобы ничего не мешало. Рад, что Федерико вернулся на подиум. Надеюсь, я тоже смогу. Завтра будет интересный день. По сегодняшнему дню было видно, что мы все долгие на лыжне. Видно, что нет финишного рывка, хоть я и старался впереди быть. Плюс на финише в полуфинале ошибся. Меня повело, придумал вытянуть ногу в падении. Хорошо, что этого хватило.



В принципе, доволен. Много не хочу говорить. Надеюсь, завтра попаду на подиум. За пять лет я отсюда ни разу без него не уезжал. Будем сражаться, отдам все силы, как всегда тут делаю. Самому было обидно после первого круга, потому что понимал, что иду последним. Старался терпеть. Зато будет опыт, как бежать с чистого листа, когда только приехал с гор», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».