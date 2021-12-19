Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Большунов приблизился к Клебо и Устюгову

В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам — 2021/2022 произошли изменения после прошедшего командного спринта, где третье место заняли россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых. Это позволило Большунову приблизиться к лидерам рейтинга.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 476.
2. Сергей Устюгов (Россия) – 315.
3. Александр Большунов (Россия) – 282.
4. Ришар Жуве (Франция) — 269.
5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 264.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 241.
7. Александр Терентьев (Россия) – 232.
8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 225.
9. Федерико Пеллегрино (Италия) — 195.
10. Алексей Червоткин (Россия) — 188...
15. Иван Якимушкин (Россия) — 151.
16. Артём Мальцев (Россия) — 147...
19. Глеб Ретивых (Россия) — 120...
23. Илья Семиков (Россия) — 100...
36. Денис Спицов (Россия) — 56...
51. Андрей Ларьков (Россия) — 31...
69. Андрей Мельниченко (Россия) — 20...
107. Александр Бессмертных (Россия) — 2.
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