Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Большунов приблизился к Клебо и Устюгову

В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам — 2021/2022 произошли изменения после прошедшего командного спринта, где третье место заняли россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых. Это позволило Большунову приблизиться к лидерам рейтинга.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 476.

2. Сергей Устюгов (Россия) – 315.

3. Александр Большунов (Россия) – 282.

4. Ришар Жуве (Франция) — 269.

5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 264.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 241.

7. Александр Терентьев (Россия) – 232.

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 225.

9. Федерико Пеллегрино (Италия) — 195.

10. Алексей Червоткин (Россия) — 188...

15. Иван Якимушкин (Россия) — 151.

16. Артём Мальцев (Россия) — 147...

19. Глеб Ретивых (Россия) — 120...

23. Илья Семиков (Россия) — 100...

36. Денис Спицов (Россия) — 56...

51. Андрей Ларьков (Россия) — 31...

69. Андрей Мельниченко (Россия) — 20...

107. Александр Бессмертных (Россия) — 2.