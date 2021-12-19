Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия увеличила отрыв от России до 400 очков

В Кубке наций среди мужчин по лыжным гонкам — 2021/2022 произошли изменения после прошедшего командного спринта, где первые два места заняли команды Норвегии (№2 — Томас Хёлланд Ларсен и Эвен Нортуг, №1 — Синдре Бьёрнестад Скар и Ховард Солос Тёугбёль), а третьими финишировали россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 1874 очка.

2. Россия — 1415.

3. Франция — 757.

4. Италия — 463.

5. Швеция — 429.

6. Финляндия — 408.

7. США — 357.

8. Швейцария — 348.

9. Германия — 294.

10. Чехия — 258.

Отметим, что лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.