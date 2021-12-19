Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия увеличила отрыв от России до 400 очков
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В Кубке наций среди мужчин по лыжным гонкам — 2021/2022 произошли изменения после прошедшего командного спринта, где первые два места заняли команды Норвегии (№2 — Томас Хёлланд Ларсен и Эвен Нортуг, №1 — Синдре Бьёрнестад Скар и Ховард Солос Тёугбёль), а третьими финишировали россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых.
Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины
1. Норвегия — 1874 очка.
2. Россия — 1415.
3. Франция — 757.
4. Италия — 463.
5. Швеция — 429.
6. Финляндия — 408.
7. США — 357.
8. Швейцария — 348.
9. Германия — 294.
10. Чехия — 258.
Отметим, что лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.
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