Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Дальквист упрочила лидерство, Непряева — седьмая

Шведская лыжница Майя Дальквист упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира, одержав победу в командном спринте на этапе соревнований в Дрездене (Германия).

В целом общий зачёт не претерпел серьёзных изменений, так как многие лыжницы пропускали спринтерский этап Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 464.

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 400.

3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.

4. Рози Бреннен (США) – 328.

5. Джессика Диггинс (США) — 319.

6. Анамария Лампич (Словения) — 236.

7. Наталья Непряева (Россия) – 208.

8. Надине Фендрих (Швейцария) — 195.

9. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 184.

10. Хейди Венг (Норвегия) – 175…

16. Татьяна Сорина (Россия) — 123…

20. Юлия Ступак (Россия) – 115…

34. Вероника Степанова (Россия) — 65…

51. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35…

55. Лилия Васильева (Россия) – 27…

61. Христина Мацокина (Россия) — 19.

62. Анастасия Фалеева (Россия) — 19…

68. Мария Истомина (Россия) — 15…

74. Яна Кирпиченко (Россия) — 12.