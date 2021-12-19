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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 4-й этап, Дрезден, женщины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Дальквист упрочила лидерство, Непряева — седьмая
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Шведская лыжница Майя Дальквист упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира, одержав победу в командном спринте на этапе соревнований в Дрездене (Германия).

В целом общий зачёт не претерпел серьёзных изменений, так как многие лыжницы пропускали спринтерский этап Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 464.
2. Фрида Карлссон (Швеция) – 400.
3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
4. Рози Бреннен (США) – 328.
5. Джессика Диггинс (США) — 319.
6. Анамария Лампич (Словения) — 236.
7. Наталья Непряева (Россия) – 208.
8. Надине Фендрих (Швейцария) — 195.
9. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 184.
10. Хейди Венг (Норвегия) – 175…
16. Татьяна Сорина (Россия) — 123…
20. Юлия Ступак (Россия) – 115…
34. Вероника Степанова (Россия) — 65…
51. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35…
55. Лилия Васильева (Россия) – 27…
61. Христина Мацокина (Россия) — 19.
62. Анастасия Фалеева (Россия) — 19…
68. Мария Истомина (Россия) — 15…
74. Яна Кирпиченко (Россия) — 12.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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