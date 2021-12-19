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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 4-й этап, Дрезден, женщины, зачёт Кубка наций

Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция увеличила отрыв от соперниц, Россия — 4-я
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Спринтерский этап Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) не внёс изменений в расстановку женских сборных в Кубке наций.

Сборная Швеции ещё больше упрочила лидерство, набрав 1753 очка. Второе место занимает команда Норвегии, в активе которой 1294 очка. На третьей позиции располагаются американские лыжницы – 1007 очков. Сборная России с 711 очками – на четвёртой позиции.

Напомним, индивидуальный коньковый спринт в Дрездене выиграла шведка Майя Дальквист. В командном спринте она первенствовала вместе с Йонной Сундлинг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 1753.
2. Норвегия — 1294.
3. США — 1007.
4. Россия — 711.
5. Финляндия — 648.
6. Германия — 509.
7. Словения — 439.
8. Швейцария — 314.
9. Италия — 258.
10. Франция — 161.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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