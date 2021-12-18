Федерико Пеллегрино: стремлюсь к тому, чтобы выглядеть на трассе самым молодым

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, ставший вторым в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия), прокомментировал собственное выступление. Гонку в итоге выиграл Ховард Солос Тёугбёль.



«Рад вернуться на подиум. Новый тренер, новая подготовка, но ноги всегда мои. Быть вновь на подиуме — это для меня многое значит. На самом деле начало сезона было отличным в плане обретения нужного морального состояния в дистанционных гонках, но казалось, что мне немного не хватает скорости в спринте. Приехать в Дрезден, провести четыре забега в личном спринте и, конечно, поучаствовать в командной гонке — это лучшая для меня тренировка, чтобы выполнить свою цель перед «Тур де Ски» — вернуть привычную скорость ногам.



Конечно, мы не молодеем. Смотрю в протоколы и вижу, что я самый возрастной или один из самых возрастных. Может, это и не идёт на пользу моим гонкам, но я не смотрю на цифры. Я стремлюсь к тому, чтобы выглядеть самым молодым, как это было 10-13 лет назад, когда моя карьера на Кубке мира только начиналась. Моя физическая форма улучшается, моё моральное состояние тоже становится лучше. Знаю, что главная цель сезона — в феврале. Очень хочу быть полностью готов в феврале и буду готов», — сказал 31-летний лыжник в интервью FIS.