Шанава прокомментировал свой первый подиум с января 2020 года

Французский лыжник Лука Шанава прокомментировал результат спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Француз занял 3-е место. Это первый подиум для Шанава с января 2020 года.
«Приятно вернуться на подиум. До 10-го в карьере — всего один. Приятно вновь получать медаль. Сегодня я выступил хорошо, мне удалось набрать лучшую форму со старта сезона. Иду по нарастающей. Конечно, для меня это моральный буст. Приятно видеть, что твоё состояние улучшается. Надеюсь, в феврале моя форма будет на топ-уровне», — сказал Шанава пресс-службе FIS.
Победу в гонке одержал норвежец Ховард Солос Тёугбёль, вторым к финишу пришёл итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — Шанава.
Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден
Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал
1. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 2.15,02
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание 0,15 секунды
3. Лука Шанава (Франция) +0,68
4. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,22
5. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +2,01
6. Глеб Ретивых (Россия) +4,86.
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