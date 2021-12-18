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Сундлинг: не думала, что так быстро вернусь на Кубок мира. Палец не восстановился на 100%

Сундлинг: не думала, что так быстро вернусь на Кубок мира. Палец не восстановился на 100%
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Шведка Йонна Сундлинг прокомментировала результат в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Она заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Майе Дальквист.

«Очень приятно вернуться на Кубок мира. Не думала, что это удастся сделать так быстро, поскольку у меня была серьёзная травма. Быть здесь — это большой бонус. Здорово, что у меня появилась возможность провести здесь гонки, особенно с Майей. Она здесь очень-очень хороша. Предвкушаю завтрашние соревнования.

Я не ощущаю никакого дискомфорта, когда катаюсь на лыжах. Могу позволить себе делать почти всё, как всегда, но мне нужно быть немного осторожной, потому что палец пока не восстановился на сто процентов», — сказала Сундлинг в интервью FIS.

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