Шанава рассказал, что во время подготовки к КМ у него случился стрессовый перелом голени

Французский лыжник Лука Шанава, завоевавший бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия), признался, что во время подготовки к сезону у него произошёл стрессовый перелом кости голени.

«Мне пришлось пройти через некоторые трудности, чтобы вернуться в форму. Эта травма почти не беспокоила меня, даже позволила немного отдохнуть во время подготовки», — приводит слова Шанава L'Equipe.

Отметим, что речь идёт о переломе большеберцовой кости. Француз сказал, что травма была обнаружена быстро, поэтому последствия от неё были минимальными.

Вчера, 18 декабря, Лука Шанава занял 3-е место в спринте на этапе Кубка мира. Это первый подиум для Шанава с января 2020 года.

Сегодня, 19 декабря, он примет участие в командном спринте совместно с Ришаром Жуве.