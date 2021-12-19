«78 кг vs 73 кг». Мальцев опубликовал фото с Устюговым из тренажёрного зала

Российский лыжник Артём Мальцев опубликовал в «Инстаграме» совместное фото с Сергеем Устюговым. «78 кг vs 73 кг», — подписал снимок Мальцев.
Устюгов и Мальцев пропускают четвёртый этап Кубка мира – 2021/2022 по лыжным гонкам в Дрездене (Германия). В данный момент они находятся в Зефельде (Австрия).
Фото: https://instagram.com/artemmaltsev004?utm_medium=copy_link
Ранее тренер сборной России и по совместительству наставник Устюгова Маркус Крамер заявил, что Сергей не выступит на «Тур де Ски», который пройдёт с 28 декабря по 4 января.
В данный момент Устюгов является вице-лидером общего зачёта Кубка мира, в его активе 315 баллов. На первом месте с отрывом идёт норвежец Йоханнес Клебо (476), который также пропускает этап в Дрездене, однако выступит на «Тур де Ски». Мальцев занимает 15-ю строчку в рейтинге.
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