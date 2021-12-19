Непряева и Мацокина вышли в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

Российские лыжницы Наталья Непряева и Христина Мацокина, представляющие первую команду сборной России, вышли в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). В первом полуфинальном забеге россиянки стали вторыми, отстав от шведок на 0,85 секунды.

Вторая команда сборной России в составе Анны Грухвиной и Анастасии Фалеевой пробиться в финал командного спринта не сумела. Спортсменки заняли шестое место во втором полуфинале, но не попали в лаки-лузеры.

Финал в этом виде программы у женщин стартует сегодня, 19 декабря, в 14:00 мск. Помимо России, борьбу за медали поведут сборные Швеции, Норвегии, Финляндии, США, Словении, вторая команда Германии, вторая команда Норвегии, Франция и вторая команда Швеции.

Напомним, в начале 2021 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила правила квалификации в финал гонки. Если раньше в финальную часть квалифицировались по две команды из каждого полуфинала, а также шесть лучших по времени команд, то сегодня в финал вышли по четыре команды из каждого полуфинального забега, а также две лучших по времени коллектива.