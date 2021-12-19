Грухвина и Фалеева высказались после того, как не смогли выйти в финал командного спринта

Российские лыжницы Анна Грухвина и Анастасия Фалеева подвели итоги полуфинальной гонки командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

«Круто первый раз быть в эфире, но хотелось бы быть в эфире постоянно. Много эмоций, огромный опыт, маленький скоростной круг. Хорошо, что обошлись без падений. А вот Джесси Диггинс передо мной упала, хотя никаких предпосылок вроде бы не было. Американки молодцы, что с падением выбрались. Городской спринт в Дрездене можно сравнить со скоростными роллерами летом», — сказала Грухвина в эфире «Матч ТВ».

«Впечатления великолепные, побегать в группе с мировыми лидерами – бесценный опыт. Но суетная гонка. Передо мной тоже девчонки на подъёмчике падали. В целом неплохо», — высказалась Фалеева в эфире телеканала.