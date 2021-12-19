Поломка палки помешала Филимонову и Назарову выйти в финал командного спринта в Дрездене

В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошёл первый полуфинальный заезд мужского командного спринта свободным стилем.

Вторая команда России в составе Денис Филимонов/Фёдор Назаров заняла восьмое место с отставанием в 9,6 секунды от лидеров — второго коллектива Норвегии. На старте гонки россияне шли на четвёртом месте, однако Назаров сломал палку в начале 4-го круга. Он сразу получил от тренера новую, однако этот инцидент отразился на итоговом результате, так как Фёдор оставшуюся часть шёл с разным инвентарём.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден

Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Полуфинал А

1. Норвегия-2 – 14.19,45

2. Норвегия-1 – отставание + 0,16 секунды

3. Франция-2 +0,55

4. Италия-1 +1,02…

8. Россия-2 +9,62.

Восьмое место не позволило Филимонову и Назарову выйти в финальную часть соревнований.