Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Поломка палки помешала Филимонову и Назарову выйти в финал командного спринта в Дрездене

Поломка палки помешала Филимонову и Назарову выйти в финал командного спринта в Дрездене
Комментарии

В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошёл первый полуфинальный заезд мужского командного спринта свободным стилем.

Вторая команда России в составе Денис Филимонов/Фёдор Назаров заняла восьмое место с отставанием в 9,6 секунды от лидеров — второго коллектива Норвегии. На старте гонки россияне шли на четвёртом месте, однако Назаров сломал палку в начале 4-го круга. Он сразу получил от тренера новую, однако этот инцидент отразился на итоговом результате, так как Фёдор оставшуюся часть шёл с разным инвентарём.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Полуфинал А

1. Норвегия-2 – 14.19,45
2. Норвегия-1 – отставание + 0,16 секунды
3. Франция-2 +0,55
4. Италия-1 +1,02…
8. Россия-2 +9,62.

Восьмое место не позволило Филимонову и Назарову выйти в финальную часть соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 4, Дрезден, Германия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Полуфинал. A
19 декабря 2021, воскресенье. 12:50 МСК
Окончено
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021