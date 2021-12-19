Назаров объяснил эпизод с поломкой палки во время полуфинала командного спринта в Дрездене

Российский лыжник Фёдор Назаров подробно рассказал о моменте поломки палки во время командного спринта на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.

«На второй передаче кто-то въехал в палку и сломал, почти весь круг отработал без палки. Когда палку всё-таки дали, отрыв был большой. Пытались сокращать, но слишком много потеряли. Вообще, сегодня трасса была лучше, чем вчера, как мне показалось. И я себя лучше чувствовал, чем вчера в квалификации. В контактной борьбе всё иначе», — сказал Назаров в эфире «Матч ТВ».

Партнёр Назарова по команде Денис Филимонов также прокомментировал итог гонки. Он заявил, что пара пыталась закрыть образовавшийся отрыв от лидеров, но соперники не позволили им это сделать, ускорившись на последних кругах.