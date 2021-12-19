Большунов и Ретивых с 1-го места вышли в финал командного спринта на этапе Кубка мира

В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошли полуфинальные заезды мужского командного спринта свободным стилем.
Представители России присутствовали в обоих полуфиналах. В полуфинале A выступили Денис Филимонов/Фёдор Назаров (Россия-2), а в полуфинале B – Александр Большунов и Глеб Ретивых (Россия-1).
Филимонов и Назаров не сумели выйти в финал, заняв восьмое место в своём забеге. Большунов и Ретивых вышли в решающую стадию с первым результатом в полуфинале B.
Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Полуфинал B
1. Россия-1 (Александр Большунов/Глеб Ретивых) — 14.23,4
2. Великобритания (Джеймс Клагнет/Эндрю Янг) — отставание +0,45 секунды
3. Франция-1 (Ришар Жуве/Лука Шанава) +0,77
4. Швейцария (Йовиан Хедигер/Валерио Гронд) +1.41.
Финальные заезды запланированы на сегодня, 19 декабря, в 14:40 мск.
Отметим, что Большунов и Ретивых являются бронзовыми призёрами чемпионата мира – 2021 в командном спринте.
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